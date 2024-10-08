Rusya'da BDT Devlet Başkanları Konseyi toplandı Başkent Moskova'da Bağımsız Devletler Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi toplantısı düzenlendi.

İHA

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. Zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katılım sağladı.

PUTİN: "KÜRESEL VE BÖLGESEL TUTUMLARIMIZI KOORDİNE EDİYORUZ"

Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında iş birliğinin, Rusya'nın dış politikasındaki en önemli önceliklerden biri olduğunu vurguladı. BDT ülkeleriyle ilişkileri değerlendirirken,

BDT üyesi ülkeler, en yakın komşularımız, dostlarımız ve stratejik ortaklarımızdır. Bu iş birliğini her alanda güçlendirmeye kararlıyız ve Rusya'nın 2024 dönem başkanlığı da bu amacı taşıyor

ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Rusya ve BDT ülkelerinin uluslararası meselelere bakış açısına değinen Putin, “Küresel ve bölgesel konulara ilişkin tutumlarımızı sürekli olarak uyumlu hale getiriyoruz. Bu konulardaki yaklaşımlarımız genellikle birbirine çok yakın ya da tamamen örtüşüyor” diye ekledi.

PAŞİNYAN: "AZERBAYCAN İLE BARIŞ ANLAŞMASINI BU AY İMZALAMAYA HAZIRIZ"

Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan ilişkilerini değerlendirirken, iki ülke arasında barışın sağlanabileceği inancıyla hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi:

Ermenistan ve Azerbaycan, geçtiğimiz aylarda 'Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına' yönelik anlaşma taslağında en az yüzde 80 oranında mutabakata vardıklarını açıkladılar. Son günlerde dışişleri bakanları düzeyinde yapılan görüşmelerde, barış anlaşmasının nihai hale getirilmesi için çalışmaların hızlandırılması kararlaştırıldı.

Paşinyan, bu aşamada barış için sağlam bir zemin oluşturmak adına kritik konularda karar alınması gerektiğini vurgulayarak,

Bu, birbirimizin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıma meselesidir. Aynı zamanda birbirimize karşı herhangi bir toprak iddiasında bulunmadığımızı teyit etmek ve gelecekte de böyle bir iddiada bulunmayacağımıza dair taahhütte bulunmak gerekmektedir. Bu hususlar, barış anlaşmasının taslağında taraflarca kabul edilmiş olup, biz bu belgeyi bu ay imzalamaya hazırız. Bu, Ermenistan'ın resmi tutumudur

ifadelerini kullandı.

CAPAROV: "KIRGIZİSTAN, İŞ BİRLİĞİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, enerji güvenliğinin önemine dikkat çekerek, enerji üretiminde ortak projelerin hayata geçirilmesi için ülkeler arasında işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu. Ayrıca, işçi göçü alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Caparov, halklar arasında dostluk ve karşılıklı anlayışın pekiştirilmesine yönelik çalışmaların da devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Caparov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bünyesinde işbirliğini ve ülkeler arası dostane ilişkilerin geliştirilmesini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantıda, 2025 yılı BDT başkanlığının Tacikistan'a devredilmesiyle birlikte, Azerbaycan'ın Laçin şehrinin 2025, Ermenistan'ın Megri şehrinin 2026, Belarus'un Molodeçno şehrinin ise 2027 yılı için BDT kültür başkentleri olarak ilan edilmesine ilişkin bir dizi belge imzalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)