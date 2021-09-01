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    Rusya'da bir öğretmen, dansöz kıyafeti giyip göbek attı

    Rusya'da okulların açıklamasını dansöz kıyafeti giyerek göbek atıp kutlayan öğretmen, öğrenciler ve veliler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 22:20
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    Rusya'da bir öğretmen, dansöz kıyafeti giyip göbek attı

    Koronavirüs nedeniyle okullarından uzak kalan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılını coşku içerisinde kutladı.

    Rusya'daki kutlamalarda ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

    DANSÖZ KIYAFETİ GİYİP GÖBEK ATTI

    Khabarovsk şehrindeki bir ilkokulun açılışı sırasında gerçekleştirilen yeni dönem kutlamalarına, dansöz kıyafetiyle göbek atan öğretmen damga vurdu. Öğrencilerin ve velilerin gözleri önüne dans eden öğretmen, tartışmalara yol açtı.

    Rusya'da bir öğretmen, dansöz kıyafeti giyip göbek attı VİDEO

    "KABUL EDİLEMEZ"

    Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim Müdürlüğü, yaşanan olayı "Kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Müdürlük, acilen konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, ortaya çıkan durumdan okul müdürü ve yardımcısını suçlu tuttu.

    "STRİPTİZCİLERE BENZİYORDU, YAŞLARI BÜYÜK OLAN ÖĞRENCİLER UTANÇ DUYDU"

    Moskova Anneler Konseyi Başkanı Tatyana Butskaya, kadın öğretmen için "Striptizcilere benziyordu" diyerek, "Yaşları küçük olan öğrenciler durumun vahametini anlamadılar. Ancak yaşları biraz daha büyük olanlar bu durumdan dolayı utanç duydu" ifadelerini kullandı.

    Rusya da bir öğretmen, dansöz kıyafeti giyip göbek attı #1

    BAZI VELİLER İSE ŞAŞIRTICI KARŞILADI

    Görüşü alınan bazı veliler ise ortaya çıkan durumun her zamanki durumdan farklı olduğunu, kendilerinin de yaşananlar karşısında şaşırdığını ancak o kadar da kötü olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Rusya da bir öğretmen, dansöz kıyafeti giyip göbek attı #2

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