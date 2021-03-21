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Rusya'da bir sirkte yaptırılan fil kavgasına seyircilerden tepki

Rusya'da bir sirkte yaptırılan fil kavgasına seyircilerden tepki

Rusya'daki bir sirkte 2 filin kavga ettirilmesi tepkilere neden olurken, bazı seyirciler ise korkarak tribünleri terk etti.