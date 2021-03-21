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- Rusya'da bir sirkte yaptırılan fil kavgasına seyircilerden tepki
Rusya'da bir sirkte yaptırılan fil kavgasına seyircilerden tepki
Rusya'daki bir sirkte 2 filin kavga ettirilmesi tepkilere neden olurken, bazı seyirciler ise korkarak tribünleri terk etti.
- İHA
- 21.03.2021 - 20:41
- Güncelleme : 21.03.2021 - 21:43
Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da kurulan bir sirkte fil bakıcıları sahneye çıkardıkları 2 fili kavga ettirdi. Bakıcıların talimatıyla kavga etmeye başlayan fillerden biri diğerini kafasıyla ve dişleriyle sahnenin dışına fırlattı.
SEYİRCİLER TRİBÜNLERİ TERK ETTİ
Fillerin kavgası tribündeki seyirciler arasında büyük korkuya ve paniğe neden olurken, birçok seyirci tribünleri terk etti.
TEPKİ TOPLADI
Fillerin kavgasına tepki gösteren diğer seyirciler ise, yüksek sesler çıkararak fillere yapılan eziyete tepki gösterdi. Tribünlerin tepkisinin büyümesi üzerine fil bakıcıları, filleri sahneden çıkardı.
Rusya'da bir sirkte yaptırılan fil kavgasına seyircilerden tepki VİDEO