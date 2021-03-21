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    Rusya'da bir sirkte yaptırılan fil kavgasına seyircilerden tepki

    Rusya'daki bir sirkte 2 filin kavga ettirilmesi tepkilere neden olurken, bazı seyirciler ise korkarak tribünleri terk etti.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 20:41
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 21:43
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    Rusya'da bir sirkte yaptırılan fil kavgasına seyircilerden tepki

    Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da kurulan bir sirkte fil bakıcıları sahneye çıkardıkları 2 fili kavga ettirdi. Bakıcıların talimatıyla kavga etmeye başlayan fillerden biri diğerini kafasıyla ve dişleriyle sahnenin dışına fırlattı.

    SEYİRCİLER TRİBÜNLERİ TERK ETTİ

    Fillerin kavgası tribündeki seyirciler arasında büyük korkuya ve paniğe neden olurken, birçok seyirci tribünleri terk etti.

    TEPKİ TOPLADI

    Fillerin kavgasına tepki gösteren diğer seyirciler ise, yüksek sesler çıkararak fillere yapılan eziyete tepki gösterdi. Tribünlerin tepkisinin büyümesi üzerine fil bakıcıları, filleri sahneden çıkardı.

    Rusya'da bir sirkte yaptırılan fil kavgasına seyircilerden tepki VİDEO


    Sirkte 2 filin kavga ettirilmesine seyircilerden tepki -1

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