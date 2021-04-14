Rusya’da buz tutan denizin altında fotoğraf sergisi

2 fotoğraf sanatçısı, küresel ısınmaya dikkat çekmek için buz tutan Beyaz Deniz’in derinliklerinde fotoğraf sergisi açtı.

Küresel ısınmaya dikkat çekmek isteyen fotoğraf sanatçıları Viktor Lyagushkin ve Dmitriy Belenikhin, Rusya’ya bağlı Beyaz Deniz’e kıyısı bulunan Karelya Cumhuriyeti’nin Nilmoguba kentinde buz altında fotoğraf sergisi açtı.

Yıllardır deniz ve buzullar altındaki yaşamı çeken fotoğrafçılar, Beyaz Deniz’in derinliklerinde toplam 18 fotoğraf sergiledi.

“BU ÇOK YAKINDA GERÇEKLEŞECEK”

Sergi hakkında açıklama yapan fotoğraf sanatçısı Viktor Lyagushkin, “Buzlar tamamen eridiğinde; ki bu çok yakında gerçekleşecek, fotoğrafladığım bu hayvanlar ortadan kaybolacak ve yalnızca benim fotoğraflarım kalacak.” ifadelerini kullandı.

Birçok kişi dalgıç kıyafeti giyerek ve oksijen tüplerini takarak fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Serginin bu ay içerisinde biteceği öğrenildi.