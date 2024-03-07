Rusya'da çalışmak için başvuru yapan Hintler, kendilerini cephede buldu İş bulma hayaliyle ülkelerinden ayrılanlar, kendilerini savaşın ön cephelerinde buldu. Hayatını kaybedenlerden birinin ailesi, "Perişan olduk" dedi.

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ensonhaber.com

Hindistan'dan Rusya'ya giderek kendilerine daha iyi bir hayat kurmak isteyenlerin yolculuğu, ordu saflarında sonuçlandı.

İş başvurusu yaparak ailelerini terk edenler, gittikleri ülkede umduklarını bulamadı.

Hemil Mangukiya, geçen aralık ayında Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki küçük köyünden ayrıldığında, ailesine, daha iyi bir yaşam sağlamak için Rusya'ya gittiğini söyledi.

Kendilerini cephede buldular

YouTube'da gördüğü bir işe alım videosunun cazibesine kapılan 23 yaşındaki genç, Ukrayna'daki savaştan uzakta, bir güvenlik işinde çalışacağını düşünüyordu.

Ancak Rusya'dan yaptığı telefon görüşmelerinde ailesine, bir ay sürecek askeri eğitim kampına gönderildiğini, ardından ön saflara götürüldüğünü, orada siper kazmaya, mühimmat taşımaya ve makineli tüfek kullanmaya zorlandığını söyledi.

"Perişan olduk: Cesedini almaya çalışıyoruz"

The Guardian'ın haberine göre, ailesi, şubat ayı sonlarında kendisinden haber alamamaya başladı. Bir süre sonra gelen telefonda, Mangukiya'nın Ukrayna'da düzenlenen füze saldırısında öldüğü bildirildi.

Haberi alan 52 yaşındaki baba Ashwin Mangukiya, "İçinde bulunduğu tehlikeyi bizden sakladığını düşünüyordum. Ailemiz perişan oldu. Cesedini geri almaya çalışıyoruz." dedi.

Güvenlik görevlisi işine başlayacağını düşündü

Mangukiya'nın ölümünün, askeri yardımcı veya güvenlik görevlisi olarak tanımlanan rollere kaydolduktan sonra kendi istekleri dışında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ön saflarında yer alan çok sayıda Hint'in "kaderine ışık tuttuğu" belirtildi.

Hintlerin, iş için Dubai'ye ya da Almanya'ya uçtuklarını düşündükleri ancak daha sonra Rusya'ya gönderildikleri iddia edildi.

Savaşa gönderildiğinden haberdar değildi

Başka bir Hint Muhammed Afsan'ın da güvenlik görevlisi olarak bir iş bulduğunu düşündüğü için kasım ayında Moskova'ya gittikten sonra savaşın ön saflarında öldüğü kaydedildi.

Ailesi, "Savaş bölgesine gönderildiğinden haberi yoktu." açıklamasını yaptı.