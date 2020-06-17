Rusya'da cankurtaranlardan endişelendiren tatbikat

Denizde boğulma riskine karşı hazırlıklı olmayan çalışan iki cankurtaran, tekneye binemedi ve uzunca bir süre ilerleyemedi.

Soğuk iklimi ile bilinen Rusya'da, bir cankurtaran tatbikatı cep telefonu ile görüntülendi.

Sosyal medyaya düşen bu görüntü, endişe verdi.

Genelde tatil için Türkiye'yi tercih eden Rusların, can kurtarmak konusunda pek de iyi olmadıkları gözlendi.

RUSYA'NIN CANKURTARAN EKİBİ

İki cankurtaran denizde boğulma tehkilesi geçiren birini kurtarmak için tekneyle açılmaya çalıştı, ancak bir türlü başaramadı.

Rusya'da cankurtaranlar tekneye binemedi İZLE

İKİSİ DE BİRBİRİNİ DÜŞÜRDÜ

Nihayetinde tekneye kendini atmayı başaran cankurtaranlar biri, saniyesinde denizle buluştu. Kendisini toparlayarak tekrar tekneye çıkan cankurtaran, bu kez arkadaşının düşmesine neden oldu.

KAHKAHALARLA ÇEKTİ

Görüntüleri çeken kişi her ne kadar kahkahalara boğulsa da haber ajansları, bu anları 'görmek istemeyeceğimiz görüntüler' olarak yayınladı.