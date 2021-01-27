- Haberler
- Dünya Haberleri
- Rusya'da çatıdan düşen kar yığınından saniyelerle kurtuldu
Rusya'da çatıdan düşen kar yığınından saniyelerle kurtuldu
Çatıdan kayarak yola düşen kar kütlesinin faciaya yol açmasına ramak kaldı. Yayanın korku dolu anları kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 27.01.2021 - 17:20
- Güncelleme : 27.01.2021 - 17:52
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı, zaman zaman tehlikeli anlara yol açıyor.
Çatılarda oluşan buz sarkıtlarının yanı sıra biriken kar kütleleri de bu tehlikelerden ikisi...
Rusya'da kaydedilen görüntülerde, bir yaya olacaklardan habersiz kaldırımda yürümeye başladı.
KAR YIĞINININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Bir süre sonra binanın çatısındaki kar yığını yere düştü.
Olası bir faciadan saniyelerle kurtulan Rus vatandaşın korku dolu anları kameraya yansıdı.
Rusya'da çatıdan düşen kar yığınından saniyelerle kurtuldu VİDEO