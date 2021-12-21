Euro
13.1259
-13.42%
Dolar
11.6876
-13.02%
Altın
642.75
-16.83%
Borsa
2.056
0%
Bitcoin
625.977
-24.08%
BTXN Coin
39.40
0.66%
4ºC
İstanbul
Güneşli 4 C

    Rusya'da cezaevindeki mahkumlara işkence kamerada

    Saratov kentindeki cezaevinde mahkumlara işkence ve tecavüzle yargılanan görevlilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir mahkumun pencereden atıldığı görüldü.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da cezaevindeki mahkumlara işkence kamerada

    Rusya'nın Saratov kentindeki bir cezaevinde mahkumlara uygulanan şiddet, işkence, dayak ve tecavüz görüntüleri, geçtiğimiz aylarda kamuoyuna yansıdı.

    Görüntülerden sonra Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) Bölge Müdürü, cezaevi müdürü ve birçok gardiyan görevden alınarak yargılanmalarına başlandı.

    YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

    Görüntüleri kamuoyuna servis eden bir internet platformu, dün Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da işkenceci müdür ve gardiyanların 12 yıl hapis cezasıyla çarptırılmasına dair yasa tasarısının kabul edilmesinden sonra mahkumlara yönelik işkence ve dayağa ait yeni görüntüler paylaştı.

    Rusya'da cezaevindeki mahkumlara işkence kamerada

    GARDİYAN MAHKUMA TECAVÜZ ETTİ

    Ortaya çıkan yeni görüntülerde, hücrede gardiyanlarla tartışan mahkuma şiddet uygulandığı, daha sonra ranzaya sıkıştırılan mahkuma bir gardiyanın tecavüz ettiği ve güvenlik kamerası görüntü almasın diye başka bir gardiyanın ranzanın üstüne bir yorgan serdiği görüldü.

    Rusya da cezaevindeki mahkumlara işkence kamerada #1

    PENCEREDEN ATTILAR

    Başka bir görüntüde ise, gardiyanların yine bir mahkuma şiddet uyguladığı ve ardından cezaevinin penceresinden aşağıya atıldığı görüldü.

    Rusya da cezaevindeki mahkumlara işkence kamerada #2

    200 GİGABAYT GÖRÜNTÜ VAR

    Görüntüleri paylaşan internet platformu, ellerinde 200 gigabayt boyutunda tecavüz, şiddet ve dayak görüntüleri bulunduğunu aktarırken, birçok cezaevi görüntülerinin de FSIN tarafından ele geçirilmemesi için silindiğini iddia etti.

    CEZALARI AZ BULUNDU

    Rusya'da ortaya çıkan yeni görüntüler yeni bir tartışma başlatırken, muhalefet Rus Duması'nda işkenceci gardiyan ve görevlilerin 12 yıl hapis cezası ile yargılanması kararını az bularak, cezanın arttırılmasını istedi.

    Rusya da cezaevindeki mahkumlara işkence kamerada #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir