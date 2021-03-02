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- Rusya'da çocuk, düşen buz kütlesinden kıl payı kurtuldu
Rusya'da çocuk, düşen buz kütlesinden kıl payı kurtuldu
Yolda yürüyen çocuğun önüne buz parçası düştü. Çocuk, faciadan son anda döndü.
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 13:31
- Güncelleme : 02.03.2021 - 13:33
Soğuk havanın etkisini göstermeye devam ettiği Rusya'da yürekleri ağza getiren bir an kameraya yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yolda yürüyen çocuk, bir binanın çatısından düşen buz kütlesinin yol açtığı tehlikeyle karşı karşıya kaldı.
BUZ PARÇASI ÖNÜNE DÜŞTÜ
Yolda olacaklardan habersiz yürüyen çocuğun önüne çatıdan kopan buz parçası düştü.
Ölümle burun buruna gelen çocuk, bir süre duraksayıp neye uğradığını şaşırdı. Korku dolu anlar, saniye saniye kaydedildi.
Rusya'da çocuk, düşen buz kütlesinden kıl payı kurtuldu ViDEO