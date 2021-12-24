Euro
13.2420
3.19%
Dolar
11.7093
3.72%
Altın
680.0260
3.56%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
610.455
6.89%
BTXN Coin
37.75
0.34%
7ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 7 C

    Rusya’da çocuklara cinsel istismarda bulunan papaza 21 yıl hapis cezası

    Rusya'da çocuklara cinsel istismar ve tecavüz suçlamalarından dolayı 1 yıldır tutuklu yargılanan papaz, mahkeme tarafından 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 18:12
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 18:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya’da çocuklara cinsel istismarda bulunan papaza 21 yıl hapis cezası

    Rusya’nın Orenburg Bölgesi’nde geçtiğimiz yıl Nikolay Stremskiy isimli papaz çocuklara cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarından dolayı tutuklanmıştı.

    Çevresinde yardıma muhtaç çocuklara bakan ve eğitimleriyle ilgilenen kişi olarak tanınan ve şuana kadar 70 çocuğu evlatlık edindiği öğrenilen papazın, soruşturma sürecinde kendisine komplo kurulduğunu ve suçlamaların gerçekle ilgisi olmadığını iddia etmişti.

    11 ÇOCUĞA TECAVÜZ VE CİNSEL İSTİSMARDAN SUÇLANIYOR

    Rusya Soruşturma Komitesi tarafından papaza, 1999 ile 2019 yılları arasında 11 çocuğa tecavüz ve cinsel istismar gibi suçlamalar yöneltilmişti. Suçlamalar sonucu 1 yıldır tutuklu bulunan papazın yargılandığı davanın son duruşmasına papazın cemaatinin yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı.

    Rusya’da çocuklara cinsel istismarda bulunan papaza 21 yıl hapis cezası VİDEO

    MAHKEMEDE İLAHİ SÖYLEDİ

    Kelepçeli şekilde mahkeme salonuna getirilen papaz, duruşma başladığında aralıklarla ilahiler söyleyerek salondaki cemaatinin kendisine eşlik etmesini istedi.

    21 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

    Duruşmada suçlamaları reddetmeye devam eden papaz hakkında, müfettişlerin sunduğu raporlar ve savcılık makamının talebi doğrultusunda 21 yıl hapis cezası verildi. Stremskiy’in 1 yıl boyunca cezaevinde bulunması nedeniyle bu sürenin verilen toplam cezadan düşürüleceği belirtildi.

    Kararın açıklanmasından sonra mahkeme salonunda bulunan bazı rahibe, papaz, kilise cemaatinden kişilerin yanı sıra mahkeme salonu dışında bekleyen ve evlatlık edindiği çocuklarında gözyaşlarına hakim olamadığı aktarıldı.

    Rusya’da çocuklara cinsel istismarda bulunan papaza 21 yıl hapis cezası #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir