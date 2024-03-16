Rusya'da devlet başkanı seçimi saldırı altında: Yeni görüntüler ortaya çıktı Oy kullanma merkezlerini yakma girişimlerine yenileri eklendi. Elektronik oylama sisteminin ise Batı kaynaklı siber saldırılara uğradığı belirtildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Rusya'da 15 Mart'ta başlayan devlet başkanı seçimi saldırılara sahne oluyor.

17 Mart Pazar günü sona erecek seçime, sandıkların yakılması damgasını vurdu.

İki gün boyunca, oy kullanma merkezlerini ateşe vermek için 11 girişimde bulunuldu. 19 sandıkta ise boyalı saldırılar düzenlendi.

Seçim merkezine saldırı

Son olarak Volgograd bölgesindeki bir kadın, seçim merkezini ateşe vermeye çalıştı. Yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Oy kullanma kabinine giren Rus seçmen, yaktığı maddeyi sandıkların bulunduğu alana doğru fırlattı. Ardından, hiçbir şey olmamış gibi kabinden çıkarak yoluna devam etti.

Hapis cezası talebi

Rusya Devlet Duması, seçimi sabote ettikleri gerekçesiyle saldırganlara 8 yıl hapis cezası verilmesini önerdi.

Batı'dan elektronik oylama sistemine siber saldırı iddiası

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün oy kullandığı yeni elektronik oylama sisteminin, Ukrayna ve Kuzey Amerika kaynaklı 90 binden fazla siber saldırıya uğradığı iddia ediliyor.

Telekomünikasyon şirketi Ros Telecom, elektronik sistemin, saniyede 2,5 milyondan fazla talebin gerçekleştiği büyük bir siber saldırıya uğradığını bildirdi.

Kremlin, bu eylemleri "Batı'ya bağlı son derece profesyonel grupların işi" olarak nitelendiriyor.