Rusya'nın Belgorod bölgesinde panik anları yaşandı.
Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesindeki Koroçanskiy yerleşim biriminin yakınlarında düştüğünü belirtti.
74 kişi öldü
Olay yerinde ilgili birimlerin çalıştığı ve incelemelerde bulunduğunu kaydeden Gladkov, "Uçakta bulunanların tamamı hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirmişti.
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürülmüş olabileceğini öne sürmüştü.
Rus uçağını Ukrayna vurdu
Gelen bir son dakika bilgisine göre iddia doğrulandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurdu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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