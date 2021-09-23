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- Rusya’da duvara dikili kapıyı açmaya çalıştı, ölümden döndü
Rusya’da duvara dikili kapıyı açmaya çalıştı, ölümden döndü
Bina içinde duvara yaslı çelik kapıya anlam veremeyen genç kız, merakla kapıyı açtı. Genç kız, bir anda üzerine devrilen kapının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
- İHA
- 23.09.2021 - 18:03
- Güncelleme : 23.09.2021 - 18:05
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kharkovskaya Caddesi üzerinde bulunan bir bina içerisine konulan dev çelik kapı, genç bir kızın ilgisini çekti.
Evine gitmek için asansör bekleyen genç kız, kapının ne olduğuna anlam veremedi.
KIL PAYI KURTULDU
Bir süre sonra merakına yenilen genç kız, duvara yaslı kapıyı açmak isterken kapı bir anda devrildi.
Kapı ile duvar arasındaki boşlukta kalan genç kız, ezilmekten kıl payı kurtuldu.
Rusya’da duvara dikili kapıyı açmaya çalıştı, ölümden döndü VİDEO
KAMERAYA YANSIDI
Genç kızın ölümden döndüğü anlar, saniye saniye binadaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayı ucuz atlatan genç kız, asansöre binerek bölgeden ayrıldı.