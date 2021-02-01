Rusya'da düzenlenen protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı

Ülkede binlerce kişi, yoğun güvenlik önlemlerine rağmen, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için gösteri düzenledi. Düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Rusya'da başta Moskova ve St. Petersburg olmak çok sayıda kentte düzenlenen izinsiz gösterilere binlerce kişi katıldı.

Moskova'da gösterilerin yapılacağı bölgedeki sokaklar trafiğe kapatılırken, çok sayıda polis aracıyla barikatlar kuruldu.

Söz konusu bölgede, araç park yerleri ile bazı metro istasyonları gün boyunca çalışmadı.

82'Sİ GAZETECİ 3 BİN 800'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çoğu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan göstericilere müdahale eden polis, birçok kişiyi gözaltına aldı. Ülkedeki insan hakları örgütleri, 82’si gazeteci olmak üzere 3 bin 800’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

NAVALNIY'IN ESKİ EŞİ DE GÖZALTINDA

Gösteriler esnasında Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı.

Moskova’da polisin aldığı önlemler nedeniyle sürekli yer değiştiren göstericilerden bazıları, Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarına giderek hükümet aleyhine slogan attı.

POLİSİN MÜDAHALELERİ NEDENİYLE GÖSTERİCİLER SOKAK ARALARINA KAÇTI

Bazı göstericilerin, polise kar topu attığı görülürken, gösterilerin gerçekleştirildiği bölgelerde internet erişimi sınırlandırıldı, çok sayıda kişi de polisin müdahaleleri nedeniyle sokak aralarına kaçtı.

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BİR KİŞİ ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ

Öte yandan, protestoların yapıldığı bölge civarında bir kişi üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Olay yerindeki insanların müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

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POLİSLERİ PİYANO ÇALARAK KARŞILADI

Göstericilerden Nastya Vasilyeva, kendisini gözaltına almaya gelen polisleri mini piyano konseri ile karşıladı. Vasilyeva, performansının ardından teslim oldu.

Navanıy destekçisi kadın, kendisini almaya gelen polisleri piyano çalarak karşıladı İZLE