Rusya’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü otobüsü kaçırdı

Başka bir kente kaçma planı yaparak otobüs kaçıran ehliyetsiz ve alkolsüz sürücü ile polis arasında yaşanan film gibi kovalamaca, kameraya yansıdı.

Rusya’da, ehliyetsiz sürücü ile polis arasındaki kovalamaca film sahnelerini aratmadı.

Ülkenin Primorskiy bölgesindeki Artyom şehrinde meydana gelen olayda ehliyetsiz sürücü, bir otobüsü kaçırarak Ussuriysk şehrine gitmek üzere harekete geçti.

Trafikte dehşet saçan ehliyetsiz sürücü, birçok suça imza attı. O anlar polis aracının kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEKERLEKLERE ATEŞ EDİLDİ

Rusya İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, ehliyeti olmayan alkollü bir kişinin, aynı bölgede bulunan Ussuriysk şehrine seyahat etmek için otobüs kaçırdığını ve güvenlik güçlerinin otobüsü durdurmak için tekerleklere ateş ettiğini belirtildi.

Rusya'da ehliyetsiz sürücü ile polis arasında kovalamaca İZLE

DUR İKAZINI DİNLEMEDİ, DEVRİYE ARAÇLARINA ÇARPTI

Kaçırılan otobüsü takip eden güvenlik güçlerinin, sürücüye ‘dur’ ikazında bulunduğunu belirten bakanlık, sürücünün devriye araçlarına çarptığını kaydetti.

5 SUÇTAN YARGILANACAK

Kaçış ve kovalamaca sırasında diğer sürücülerin de tehlikeye atıldığını ifade eden bakanlık, söz konusu kişinin, "Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, soygun, tehlikeli sürüş yapmak, güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye atmak" suçlarından yargılanacağını belirtti.

Bakanlık, 33 yaşındaki kişinin gözaltına alındığı, hastaneye sevk edilen sürücünün alkollü olduğunun anlaşıldığını ifade etti.