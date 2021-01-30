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    Rusya'da eksi 54 derecede buz tutan köpek kurtarıldı

    Çaresiz köpeğin etrafında oluşan buz tabakası, levye yardımıyla kırıldı.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 11:39
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    Rusya'da eksi 54 derecede buz tutan köpek kurtarıldı

    Rusya’ya bağlı Yakutistan’da bir köpek, eksi 54 derecede donmak üzereyken son anda kurtarıldı.

    Kasabadaki hastanenin mutfak bölümünde çalışan görevli, dondurucu soğukta buz tutan köpeğin sesini duyduktan sonra harekete geçti.

    ÜZERİNDEKİ BUZ LEVYE İLE KIRILDI

    Çaresiz köpeği tek başına kurtaramayacağını anlayan görevli, kasaba sakinlerinden yardım istedi.

    Köpeğin üzerini kaplayan buz kütlesi, levye yardımıyla kırıldı. Kurtarılan köpek sıcak bir yere götürüldü.

    Rusya'da eksi 54 derecede buz tutan köpek kurtarıldı ViDEO

    "DONMAK ÜZEREYDİ"

    Veteriner tarafından tedavi altına alınan köpeğin durumuna şaşıran yetkililer, "Neredeyse donmak üzereydi. Zamanında müdahale hayatını kurtardı. Buz tutmasına rağmen hayatta kalması bir mucize." dedi.

    Köpeğin, sesini duyarak ilk müdahaleyi yapan hastane çalışanı tarafından sahiplendiği belirtildi.

    Rusya da eksi 54 derecede buz tutan köpek kurtarıldı #1

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