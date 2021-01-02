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    Rusya’da evli kadınla basıldığı iddia edilen kişinin kaçma anı kamerada

    Rusya’nın Kuznetsk şehrinde kocasını aldatan bir kadının, kocasının eve gelmesi sonucu aldattığı sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçma anları ilginç görüntülere sahne oldu.
    • DHA
    • 02.01.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 15:19
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    Rusya’da evli kadınla basıldığı iddia edilen kişinin kaçma anı kamerada

    Rusya'nın Kuznetsk kentinde pembe dizileri aratmayan bir olay yaşandı.

    Yerel medyaya göre, kocasını aldatan bir kadının, kocasının eve gelmesi sonucu aldattığı sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçmaya çalıştığı bildirildi.

    Çapkın adam balkondan kaçmaya çalışırken sokakta toplanan kalabalık "gizli kaçışı" cep telefonuyla kayda aldığı videoyla deşifre etti.

    GİZLİ KAÇIŞI GÖRGÜ TANIĞI DEŞİFRE ETTİ

    Yerel medya olayın "aldatma" olduğunu ifade ederken, videoda,aldattığı kadının kocasının eve girmesinin ardından panikle kaçmaya çalışan adam, aşağı sarkarak, alt kattaki mağazanın tentesine düştüğü görüldü.

    Görüntüde balkonda saklanan adamla birlikte iki kişinin yer alması ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyaya düşen olay, büyük yankı uyandırdı.

    Rusya’da evli kadınla basıldığı iddia edilen kişi camdan sarktı- İZLE

    Rusya’da evli kadınla basıldığı iddia edilen kişinin kaçma anı kamerada #1

    Rusya’da evli kadınla basıldığı iddia edilen kişinin kaçma anı kamerada #2

    Rusya’da evli kadınla basıldığı iddia edilen kişinin kaçma anı kamerada #3

    Rusya’da evli kadınla basıldığı iddia edilen kişinin kaçma anı kamerada #4

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