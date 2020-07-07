Rusya'da futbolcuya yıldırım çarptı

En Son Haber

Boynundaki metal kolye nedeniyle yıldırım isabet eden futbolcu, komada yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da korkunç bir olay yaşandı.

Znamya Truda'nın 16 yaşındaki futbolcusu Ivan Zaborsky'ye sahada antrenman yaparken, topa vurduğu sırada yıldırım çarptı.

Zaborsky'nin boynunda bulunan metal kolye nedeniyle yıldırımın genç kalecinin boyun kısmına düştüğü ifade edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hastaneye kaldırılan genç futbolcunun yaşam savaşı verdiği kaydedildi. Takımın sağlık ekibinin açıklamasında, Zaborsky’nin komadan birkaç kez uyandığı, ancak yaşadığı ağrılar nedeniyle komada kaldığı belirtildi.

AKCİĞERLERİNDE HASAR OLUŞTU

Öte yandan, genç futbolcunun akciğerlerinde de ağır hasar meydana geldiği aktarıldı.

Yetkililer, antrenman sırasında saha etrafında bulut olmadığına dikkat çekerek, olaya anlam veremediklerini belirtti.