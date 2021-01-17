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- Rusya’da garsonu darbeden sarhoş adam kamerada
Rusya’da garsonu darbeden sarhoş adam kamerada
Saat 23.00'den sonra alkol satışı yasak olduğu için kendisine içki satmayan kadın garsonu döven saldırga, gözaltına alındı.
- DHA
- 17.01.2021 - 14:30
Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan bir kafeye gelerek içki isteyen sarhoş adam, garsonun saat 23.00’den sonra alkol satışının yasak olduğunu söylemesi üzerine deliye döndü.
GARSONU DARBETTİ
Aldığı cevap karşısında sinirlenen 44 yaşındaki adam, garsona saldırmaya başladı. Saldırgan, polis gelmeden olay yerinden kaçarken; darbedilen genç kadın ise hastanede tedavi edildi.
İKİNCİ KEZ GELİNCE GÖZALTINA ALINDI
Olaydan bir hafta sonra aynı kafeye ikinci kez gelen adam kafe çalışanları tarafından tanındı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.