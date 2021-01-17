Haberler

Dünya Haberleri

Rusya’da garsonu darbeden sarhoş adam kamerada

Rusya’da garsonu darbeden sarhoş adam kamerada

Saat 23.00'den sonra alkol satışı yasak olduğu için kendisine içki satmayan kadın garsonu döven saldırga, gözaltına alındı.