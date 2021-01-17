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    Rusya’da garsonu darbeden sarhoş adam kamerada

    Saat 23.00'den sonra alkol satışı yasak olduğu için kendisine içki satmayan kadın garsonu döven saldırga, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.01.2021 - 14:30
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    Rusya’da garsonu darbeden sarhoş adam kamerada

    Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan bir kafeye gelerek içki isteyen sarhoş adam, garsonun saat 23.00’den sonra alkol satışının yasak olduğunu söylemesi üzerine deliye döndü.

    GARSONU DARBETTİ

    Aldığı cevap karşısında sinirlenen 44 yaşındaki adam, garsona saldırmaya başladı. Saldırgan, polis gelmeden olay yerinden kaçarken; darbedilen genç kadın ise hastanede tedavi edildi.

    İKİNCİ KEZ GELİNCE GÖZALTINA ALINDI

    Olaydan bir hafta sonra aynı kafeye ikinci kez gelen adam kafe çalışanları tarafından tanındı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

    Rusya’da garsonu darbeden sarhoş adam kamerada #1

    Rusya’da garsonu darbeden sarhoş adam kamerada #2

    Rusya’da garsonu darbeden sarhoş adam kamerada #3

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