Rusya'da halk, konser saldırısında ölenleri andı Konser salonu dışında toplanan Rus halkı, saldırı sonucu hayatını kaybedenler için yas tuttu. Anma noktasına çiçekler bırakıldı.

AA & Ensonhaber

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall konser salonu, terör saldırısının hedefi oldu.

Elleri otomatik silahlı saldırganlar, salonda rastgele ateş açtı. Onlarca can kaybı ve yaralanma meydana geldi.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.

Ölenleri çiçeklerle andılar

Rusya'da halk, terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için, ellerinde çiçeklerle ve mumlarla oluşturulan noktaya akın etti.

Ülkede ilan edilen ulusal yas kapsamında Ruslar, konser salonunun dışına ölenlerin anısına çiçekler bıraktı.

Bırakılan çiçekler ve kalabalık objektiflere yansırken, saldırıya uğrayan binada enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Halka açık etkinlikler yapılmayacak

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edildi. Terör saldırısını ele almak için görev gücü kuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.