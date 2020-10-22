Rusya'da hükümet binasına bombalı saldırı girişimi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'da terör saldırısının önlendiğini açıkladı.

Orta Asyalı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki bir şahıs, Rusya hükümet binasına bombalı saldırı girişiminde bulundu.

Terör saldırısı düzenlemek isteyen şahıs, güvenlik ekiplerince yakalandı.

"SALDIRI ENGELLENDİ"

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından olaya lişkin açıklama yapılarak, "Başkentte bir terör saldırısı engellendi. İdari bir binaya patlayıcı cihazla terör saldırısı hazırlığındaki 1999 doğumlu Orta Asya kökenli bir şahıs yakalandı." denildi.

Söz konusu şahsın, uluslararası terör gruplarının üyelerinin emriyle hareket ettiği belirtti.

GÖRÜNTÜLER ELE GEÇİRİLDİ

Saldırganın iletişim cihazlarında teröristlerle yapılan görüşme geçmişlerinin, patlayıcı oluşturma hakkında indirilmiş talimatların ve terör grubuna bağlılık yemininin video görüntülerinin yer aldığı öğrenildi.

Öte yandan yapılan açıklamada, "Suçlu, terör örgütünün faaliyetlerine katılmak için daha sonra Orta Doğu'daki bir savaş bölgesine gitmeyi planlıyordu." ifadesi de kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.