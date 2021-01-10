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    Rusya’da kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü

    Rusya'da kaçak işletildiği belirtilen huzurevinde, nedeni bilinmeyen sebeplerle çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 10.01.2021 - 00:00
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 01:33
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    Rusya’da kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü

    Rusya’nın Tümen kentinde yasadışı işletildiği belirlenen bir huzurevinde çıkan yangında, 7 kişinin dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise tahliye edildiği belirtildi.

    Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü ve cezai soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

    Rusya’da kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü-Video

    Rusya’da kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü #1

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