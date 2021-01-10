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- Rusya’da kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü
Rusya’da kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü
Rusya'da kaçak işletildiği belirtilen huzurevinde, nedeni bilinmeyen sebeplerle çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
- 10.01.2021 - 00:00
- Güncelleme : 10.01.2021 - 01:33
Rusya’nın Tümen kentinde yasadışı işletildiği belirlenen bir huzurevinde çıkan yangında, 7 kişinin dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise tahliye edildiği belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü ve cezai soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Rusya’da kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü-Video