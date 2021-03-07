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    Rusya'da kadını uçağın koltuğuna bağladılar

    Rusya'da uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tespit edilen kadın yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince kabin ekibi ve diğer yolcular tarafından koltuğuna iple bağlandı.
    • DHA
    • 07.03.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 14:03
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    Rusya'da kadını uçağın koltuğuna bağladılar

    Rusya’nın Vlodivostok kentinden Novosibirsk kentine sefer yapan uçakta uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlenen 39 yaşındaki kadın yolcu, kalkıştan 15 dakika sonra uçağın kabininde gezinmeye, diğer yolcuları rahatsız etmeye ve elbiselerini çıkarmaya başladı.

    Kabin görevlilerinin uyarılarını dinlemeyen kadın yolcu, kabin görevlileri ve diğer yolcular tarafından iple koltuğuna bağlandı.

    "GİYSİLERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI"

    Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Uçak havalandıktan 15 dakika sonra yolculardan biri koltuğundan kalktı ve kabinde amaçsızca dolaşmaya başladı. Giysilerini çıkarmaya çalışan kadın, kabin görevlilerinin uyarılarına yanıt vermedi.” denildi.

    Yolcunun iniş sonrası polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

    Rusya'da kadını uçağın koltuğuna bağladılar VİDEO

    Rusya da kadını uçağın koltuğuna bağladılar #1

    Rusya da kadını uçağın koltuğuna bağladılar #2

    Rusya

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