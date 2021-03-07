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Rusya'da kadını uçağın koltuğuna bağladılar

Rusya'da kadını uçağın koltuğuna bağladılar

Rusya'da uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tespit edilen kadın yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince kabin ekibi ve diğer yolcular tarafından koltuğuna iple bağlandı.