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- Rusya’da kar aracı çocuğa çarptı
Rusya’da kar aracı çocuğa çarptı
11 yaşındaki bir kız çocuğunun sürüklenip, yaralandığı o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 15.03.2021 - 17:06
- Güncelleme : 15.03.2021 - 17:35
Rusya Federasyonu’nun Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Zöye köyünde kar aracı, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptı.
Çocuk, çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi.
O ANLAR KAMERADA
Kazanın ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde çevredekilerin çocuğa çarpan kişiye yumruklarla tepki gösterdiği anlar da yer aldı.
Rusya’da kar aracı 11 yaşındaki çocuğu çarptı