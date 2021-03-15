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    Rusya’da kar aracı çocuğa çarptı

    11 yaşındaki bir kız çocuğunun sürüklenip, yaralandığı o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 15.03.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 17:35
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    Rusya’da kar aracı çocuğa çarptı

    Rusya Federasyonu’nun Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Zöye köyünde kar aracı, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptı.

    Çocuk, çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi.

    O ANLAR KAMERADA

    Kazanın ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde çevredekilerin çocuğa çarpan kişiye yumruklarla tepki gösterdiği anlar da yer aldı.

    Rusya’da kar aracı 11 yaşındaki çocuğu çarptı

    Rusya’da kar aracı çocuğa çarptı #1

    Rusya’da kar aracı çocuğa çarptı #2

    Rusya’da kar aracı çocuğa çarptı #3

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