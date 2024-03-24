Rusya'da katliam yapan teröristlerin Moskova'ya getirilme anları Rusya terör saldırısının şokunu yaşarken Ukrayna sınırında yakalanan teröristlerin Moskova'ya getirildiği öğrenildi. Teröristlerin Moskova'ya getirilme talimatını ise Vladimir Putin'in verdiği ifade edildi.

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Rusya son 20 yılın en kanlı saldırısının yasını tutuyor...

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna silahlı saldırganlar tarafından gerçekleştirilen saldırıda 133 insan hayatını kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Teröristler yakalandı

Putin, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil toplam 11 kişinin gözaltında olduğunu söyledi.

Interfax'ın aktardığına göre Kremlin, daha fazla suçlunun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ukrayna sınırında yakalandılar

FSB'nin aktardığına göre, saldırının faili olduğundan şüphelenilen dört kişi, Rusya'nın Ukrayna sınırına doğru giderken yakalandı.

Şüphelilerin Ukrayna tarafında bağlantıları olduğu belirlendi. FSB, saldırının "dikkatle" planlandığını söyledi.

Moskova'ya getirdiler

Konser salonuna saldırıdan sonra kaçanların yakalanmasıyla ilgili görüntüler internette dolaşmaya başladı.

Putin getirilmelerini istedi

Kremlin tarafından servis edilen görüntülerde teröristlerin Moskova'ya getirildiği, bu isteğin ise bizzat Putin tarafından verildiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişiler saldırı düzenlemişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60’ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova’da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Ukrayna Rusya’yı suçladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü’nün Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırının ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus özel servisleri tarafından planlanmış ve kasıtlı bir provokasyon’ olduğu iddia edilmişti.

Açıklamada, olayın, Ukrayna’ya yönelik daha şiddetli saldırıları meşrulaştırma amacı taşıdığı öne sürülmüştü.

DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Moskova’daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etmişti.

Rusya’dan ABD’ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Zaharova ABD'ye yönelik tepkisinde şunları söyledi: