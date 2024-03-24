Rusya'da konser salonunu kana bulayan saldırı, Moskova'yı alarm durumuna geçirdi.
Onlarca ölümün yaşandığı saldırının ardından konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı suçladı.
Putin, teröristlerin Rusya sınırını geçmesine zemin hazırlandığını öne sürdü.
Konser salonuna saldırıdan sonra kaçanların yakalanmasıyla ilgili görüntüler internette dolaşmaya başladı.
Ormanlık alanda yakaladılar: Tekme, yumruk ve dipçikli saldırı
Ormanlık alanda saldırganlardan birinin yakalanma anları ve sonrasında yaşananlar sosyal medyaya yansıdı.
Görüntülerde, Rus güvenlik güçlerinin teröristi tekme, yumruk ve dipçikle dövdüğü anlar yer alıyor.
Saldırgana sert muamele
Rus basınında, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği katliamı düzenleyen saldırganın "kulağının ve gözünün kesilerek ağzına yerleştirildiği" şeklinde bilgiler yer aldı.
Bryansk bölgesinde yakalandığı belirtilen teröristlerden birinin ormana kaçmaya çalıştığı, ancak güvenlik güçlerince yakalandığı kaydedildi.
Kanlı saldırı sonrası Rusya yasta
Başkent Moskova'daki saldırının ardından Putin, 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan ettiğini duyurdu. Ülkede bayraklar yarıya indirildi.
Putin, "Yakınlarını kaybeden herkese derin, en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.
Rus lider, ülkenin ve halkın tamamının, yakınlarını kaybedenlerle yas tuttuğunu bildirdi.
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