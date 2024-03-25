Rusya'da konser salonu saldırganlarını yakalayanlara madalya verildi Crocus binasına saldırı düzenleyenlerin yakalanmasında rol oynayan güvenlik güçleri madalyayla ödüllendirildi.

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AA & Ensonhaber

Rusya'nın başkenti Moskova’daki Crocus City Hall adlı konser salonuna terör saldırısını düzenleyenler yakalandı.

Saldırganların, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu açıklandı.

Onlarca ölüme yol açan saldırıyla ilgili 4 terörist de dahil olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Teröristleri yakalayanlara madalya

Rus basını, DEAŞ'lı teröristleri yakalayan güvenlik güçlerine madalya verilme anlarını paylaştı.

Görüntülerde, üst düzey bir askerin, saldırganların yakalanmasında rol oynayanlara madalya taktığı anlar yer alıyor.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna, 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çökmüştü.

137 can kaybı yaşandı

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Olayda 100'den fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.