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Rusya'da konser salonuna saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'da konser salonuna saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Yaralılar olduğu bildirilirken, insanlar olay yerinden tahliye ediliyor.