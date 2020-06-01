Rusya'da korona vaka sayısı 414 bini geçti

Ülkede son 24 saatte 9 bin 35 kişide koronavirüs tespit edilirken, ölü sayısı 4 bin 855’e çıktı.

Koronavirüs salgını, Rusya'yı etkilemeye devam ediyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 9 bin 35 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 414 bin 878’e ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 162 ARTTI

Ülkede son bir günde ölü sayısı 162 artarak 4 bin 855’e, iyileşen sayısı 3 bin 994 artarak 175 bin 877’ye çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 40,1’inde semptom görülmediği ifade edildi.

MOSKOVA, SALGININ MERKEZİ OLDU

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 297 artarak 183 bin 88’e, ölü sayısı 76 artarak 2 bin 553’e çıktı.

Şehirde toplam 82 bin 289 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

11 MİLYONA YAKIN TEST

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 279 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 10 milyon 900 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 304 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

TEDBİRLERİ GEVŞETME KARARLARI

Rusya genelinde salgın nedeniyle iç turizme yönelik alınan tedbirlerin gevşetilmesi çerçevesinde, sağlık lisansı olan sanatoryum ve oteller faaliyete başladı.

Başkent Moskova’da bugün itibariyle tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçildi. Alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açıldı.

AÇIK HAVADA SPOR İZNİ

Vatandaşların her gün sabah saat 05.00’dan 09.00’a kadar açık havada spor yapmasına ve yaşadıkları binaya göre haftanın 3 günü saat 09.00’dan 21.00’a kadar yaşadığı adresin 2 kilometre civarında açık havada gezmesine izin veren uygulama yürürlüğe girdi.