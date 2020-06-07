Rusya'da korona vaka sayısı 467 bini geçti

Başkent Moskova'da toplam 195 bin 17 vaka ve 2 bin 919 ölüm yaşandı.

Rusya'da koronavirüs bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 984 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 467 bin 673'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 134 artarak 5 bin 859’a, iyileşen sayısı 5 bin 343 artarak 226 bin 731'e çıktı.

YENİ VAKALARIN YÜZDE 38.5'İNDE BELİRTİ YOK

Rusya'da vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 2’de kalırken, yeni vakaların yüzde 38.5'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1956 artarak 195 bin 17’ye, ölü sayısı 55 artarak 2 bin 919’a çıktı.

318 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 12 milyon 700 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 318 bin 846 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.