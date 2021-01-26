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    Rusya'da kutup ayısını elleriyle besledi

    Ayıya av olma endişesinden uzak davranışlar sergileyen Rus vatandaşın o anları kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 12:41
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    Rusya'da kutup ayısını elleriyle besledi

    Rusya'da evine gelen kutup ayısını besleyen vatandaşın cesareti, sosyal medyada gündem oldu.

    Akşam saatlerinde bir eve yaklaşan kutup ayısına evin penceresi açıldı.

    AYIYI BESLEME CESARETİ GÖSTERDİ

    Elleriyle pencereyi tutarak destek alan ayıya, Rus vatandaş tarafından yiyecek verildi.

    Ayıyı korkmadan besleyen kişinin rahat davranışı dikkat çekti.

    Rusya'da kutup ayısını elleriyle besledi ViDEO

    Rusya da kutup ayısını elleriyle besledi #1

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