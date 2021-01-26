- Haberler
- Dünya Haberleri
- Rusya'da kutup ayısını elleriyle besledi
Rusya'da kutup ayısını elleriyle besledi
Ayıya av olma endişesinden uzak davranışlar sergileyen Rus vatandaşın o anları kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 26.01.2021 - 12:35
- Güncelleme : 26.01.2021 - 12:41
Rusya'da evine gelen kutup ayısını besleyen vatandaşın cesareti, sosyal medyada gündem oldu.
Akşam saatlerinde bir eve yaklaşan kutup ayısına evin penceresi açıldı.
AYIYI BESLEME CESARETİ GÖSTERDİ
Elleriyle pencereyi tutarak destek alan ayıya, Rus vatandaş tarafından yiyecek verildi.
Ayıyı korkmadan besleyen kişinin rahat davranışı dikkat çekti.
Rusya'da kutup ayısını elleriyle besledi ViDEO