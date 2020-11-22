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    Rusya’da maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü

    Rusya'da otobüse maskesiz binen çifti uyaran yolcu, bıçaklanarak öldürüldü.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 04:29
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 04:37
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    Rusya’da maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü

    Rusya'nın St.Petersburg kentindeki Leningrad bölgesinde, ismi açıklanmayan 53 yaşındaki yolcu, otobüse maskesiz binen çifti uyardı.Uyarıları dikkate almayan yaşları 40 ve 34 olan erkek ve kadın çift, maske uyarısında bulunan kişiye yumruklarla saldırdı. Olay anı minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

    "MASKE TAKIN" DEDİ, BIÇAKLANDI

    İsmi açıklanmayan ve çifti maske takmaları konusunda uyaran kişinin, minibüsün dışına itildiği ve daha sonra maske uyarısında bulunduğu yolcu tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ifade edildi.

    Rusya’da maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü-Video

    SALDIRGAN TUTUKLANDI

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya İçişleri Bakanlığı, ismini açıklamadığı saldırganın tutuklandığını ifade ederek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

    Rusya’da maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü #1

    Rusya’da maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü #2

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