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    Rusya'da motor kaskını bağlamanın önemini gösteren video

    Kendine çarpan motosiklet nedeniyle yerinden fırlayan sürücü, kafasını öndeki otomobilin arkasına çarptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 12:26
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    Rusya'da motor kaskını bağlamanın önemini gösteren video

    Rusya'da meydana gelen bir kaza, motosiklet sürücülerinin kask takmasının ne derece önemli olduğunu gözler önüne serdi.

    Seyir halindeki motosikletli, trafikte aniden duran önündeki motosiklete çarptı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Öndeki motosikletin sürücüsü, çarpmanın etkisiyle kafasını otomobilin arkasına çarptı. O sırada kafasındaki kask fırladı.

    Daha sonra ayağa kalkan motosiklet sürücüsü, kendini yolun kenarına bıraktı. Kaza anı, başka bir araç tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Motor kaskını bağlamanın önemini gösteren video ViDEO



    Rusya da motor kaskını bağlamanın önemini gösteren video #1

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