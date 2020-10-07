Rusya'da mühimmat deposunda patlama

Orduya ait mühimmatların bulunduğu depoda çıkan yangının ardından patlama yaşandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Rusya’nın Ryazan bölgesindeki Shelemishevo kasabası yakınlarında bulunan ve orduya ait mühimmatların bulunduğu depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rus medyası, yangının ardından patlamaların yaşandığını duyurdu.

MÜDAHALE EDİLİYOR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü, depoya yakın 10 kasabadaki insanların tahliye işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Rusya'da askeri mühimmat deposu patladı