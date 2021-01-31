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    Rusya’da Navalny protestolarına katılanlar gözaltına alınacak

    Rusya’da Navalny protestolarına katılanlar gözaltına alınacak

    Rusya İçişleri Bakanlığı, yapılması planlanan 'Navalny'ye destek' protestolarına katılanların gözaltına alınacağını açıkladı.
    • İHA
    • 31.01.2021 - 02:14
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    Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin Almanya’dan Moskova’ya dönüşü sırasında havaalanında gözaltına alınıp tutuklanması üzerine Navalny destekçilerinin protesto çağrıları devam ediyor.

    PROTESTOLAR DEVAM EDECEK

    Geçtiğimiz hafta sokaklara çıkan Navalny destekçileri ile polis çatışmış ve birçok kişi gözaltına alınmıştı. Navalny destekçileri, yarın tekrar gösteri düzenlemeyi planlarken Rusya İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.

    Rusya’da Navalny protestolarına katılanlar gözaltına alınacak #1

    İÇİŞLERİ "GÖZALTI" UYARISI YAPTI

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk yaptığı açıklamada, “Mevcut koşullarda, söz konusu gösteriler kamu düzenini bozmaya yönelik provokasyon riskini arttırıyor. Rusya’da halka açık etkinliklerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlama önlemleri de devam ediyor. Bu nedenle izinsiz gösterilere katılma çağrıları yapanlar ve bu gösterilere katılanlar, gözaltına alınacak” dedi.

    Rusya’da Navalny protestolarına katılanlar gözaltına alınacak #2

    "ÇOCUKLAR ÖNE SÜRÜLÜYOR"

    Geçtiğimiz hafta yapılan gösterilerde özellikle çocukların öne sürüldüğünü savunan Volk, “Reşit olmayan çocuklarınızın, diğer yakınlarınızın ve arkadaşlarınızın izinsiz eylemlere katılmasını engellemenizi şiddetle tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

    Rusya’da Navalny protestolarına katılanlar gözaltına alınacak #3

    Rusya’da Navalny protestolarına katılanlar gözaltına alınacak #4

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