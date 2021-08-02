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    Rusya'da orman yangını

    Yangınlar, 837 bin 813 hektar alanı etkisi altına aldı. 5 bin kişilik ekip ve çok sayıda araç, alevlere karşı koymak için felaket bölgelerine gönderildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.08.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 15:36
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    Rusya'da orman yangını

    Rusya'da çok sayıda noktada orman yangını çıktı.

    Alevler, ülkenin doğusunda 217 noktada etkisini gösterirken, ekipler yangına müdahale için harekete geçti.

    DEVASA ALANDA YANGIN

    Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangınların söndürülmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

    Dün 36 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "1 Ağustos itibarıyla 217 noktada toplam 837 bin 813 hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 115’i Yakutistan’da, 51’i ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." denildi.

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    ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

    Yangının söndürülmesi için yaklaşık 5 bin kişi ve yüzlerce araç görevlendirildi.

    Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda, bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

    UYDU GÖRÜNTÜSÜNE YANSIDI

    Copernicus programının dünya gözlem misyonu olan Sentinel2, geniş bir alanı küle çeviren yangını uzaydan görüntüledi.

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