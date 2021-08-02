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Rusya'da orman yangını

Rusya'da orman yangını

Yangınlar, 837 bin 813 hektar alanı etkisi altına aldı. 5 bin kişilik ekip ve çok sayıda araç, alevlere karşı koymak için felaket bölgelerine gönderildi.