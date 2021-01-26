Petrol rafinerisinde yaşanan patlama kameraya yansıdı. Rafinerinin işletilmesinden sorumlu şirket, açıklama yaptı.

Rusya, dün akşam saatlerinde petrol rafinerisinde yaşanan patlamayla sarsıldı.

Rosneft tarafından işletilen Ufaorgsintez petrol rafinerisindeki olayda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Meydana gelen patlama geceyi aydınlattı, o anlar kameraya yansıdı.

Söz konusu petrol şirketinden yapılan açıklamada, kontrol altına alınan alevlerin yayılmasının önüne geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tesisin kilit birimlerinde çalışma durmadı." denildi.

Rusya’da petrol rafinerisinde patlama ViDEO