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Rusya'da petrol rafinerisinde patlama
Petrol rafinerisinde yaşanan patlama kameraya yansıdı. Rafinerinin işletilmesinden sorumlu şirket, açıklama yaptı.
- REUTERS
- 26.01.2021 - 12:52
- Güncelleme : 26.01.2021 - 12:57
Rusya, dün akşam saatlerinde petrol rafinerisinde yaşanan patlamayla sarsıldı.
Rosneft tarafından işletilen Ufaorgsintez petrol rafinerisindeki olayda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
PATLAMA ANI KAMERADA
Meydana gelen patlama geceyi aydınlattı, o anlar kameraya yansıdı.
Söz konusu petrol şirketinden yapılan açıklamada, kontrol altına alınan alevlerin yayılmasının önüne geçildiği belirtildi.
Açıklamada, "Tesisin kilit birimlerinde çalışma durmadı." denildi.
Rusya’da petrol rafinerisinde patlama ViDEO