Rusya'da petrol rafinerisine İHA'lı saldırı: Üretim durdu İnsansız hava aracı, saldırı sonucu tesise düştü. Rostov Bölge Valisi Golubev, üretimin durdurulduğunu söyledi.

AA

Rusya'da petrol rafinerisi saldırıya uğradı.

Ülkenin güneyindeki rafineriye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, yaptığı yazılı açıklamada, Novoşahtinskiy Petrol Ürünleri Tesisi'ne saldırıyı gerçekleştiren İHA’nın düşürüldüğünü belirtti.

Üretim durduruldu

İHA’nın tesise düştüğünü ve bu nedenle üretimin durdurulduğunu kaydeden Golubev, olay neticesinde ölü veya yaralının bulunmadığını aktardı.

Rusya’nın güneyindeki en büyük petrol rafinerisi

Yıllık 7,5 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip Novoşahtinskiy Petrol Ürünleri Tesisi, Rusya’nın güneyindeki en büyük petrol rafinerisi konumunda bulunuyor.

Tesise Mayıs 2023’te de İHA saldırısı yapılmış, ufak çaplı zarar meydana gelmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)