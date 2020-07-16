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Anayasa değişikliğinin iptali için imza toplayan göstericilere polis müdahale etti. 130 kişi gözaltına alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 2036'ya kadar başkanlık yolunu açan anayasa değişikliği protesto edildi.

Başkent Moskova'daki Puşkinskaya Meydanı'nda 4 saatten fazla süren gösteriye yaklaşık bin kişi katıldı.

Putin'in aleyhinde sloganlar atan göstericiler, ülkede anayasayı değiştiren halk oylaması sonuçlarının iptal edilmesi için imza topladı.

POLİSTEN GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE

Protestocular, gösterinin ardından Petrovka Sokağı'nda bulunan Rusya İçişleri Bakanlığı binasına yürüdü.

Yürüyüş esnasında göstericilere müdahale eden polis birçok kişiyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerde yaklaşık 130 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya'da Putin'e 2036 yolunu açan değişikliğe tepki ViDEO

Rusya'nın St. Petersburg kentinde de anayasa değişikliğine karşı izinsiz protesto gösterisi düzenlendi.

Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayan ve ülkenin siyasi sistemini değiştiren anayasa değişikliğini kapsayan referandum 25 Haziran ile 1 Temmuz arasında yapılmıştı.