Rusya'da sahte içkiden 18 ölüm yaşandı

Sahte içki tüketen 36 kişiden 18'i hayatını kaybetti. Olayın ardından 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içki, Rusya'da can almaya devam ediyor.

Orenburg bölgesinin doğusunda sahte içki nedeniyle 36 kişi zehirlendi.

SAHTE İÇKİ BİLANÇOSU

Bölge yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, bu kişilerden 15'i hastanede tedavi görürken 18'i yaşamını yitirdi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Sahte alkol üretimi ve satışı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, yaşananların ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rusya'da sahte içkiden 18 kişi hayatını kaybetti ViDEO