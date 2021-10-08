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    Rusya'da sahte içkiden 18 ölüm yaşandı

    Sahte içki tüketen 36 kişiden 18'i hayatını kaybetti. Olayın ardından 6 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 08.10.2021 - 15:32
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 18:02
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    Rusya'da sahte içkiden 18 ölüm yaşandı

    Sahte içki, Rusya'da can almaya devam ediyor.

    Orenburg bölgesinin doğusunda sahte içki nedeniyle 36 kişi zehirlendi.

    SAHTE İÇKİ BİLANÇOSU

    Bölge yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, bu kişilerden 15'i hastanede tedavi görürken 18'i yaşamını yitirdi.

    6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Sahte alkol üretimi ve satışı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, yaşananların ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Rusya'da sahte içkiden 18 kişi hayatını kaybetti ViDEO

    Rusya da sahte içkiden 18 ölüm yaşandı #1

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