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    Rusya’da sahte polisler, gözaltına alındı

    Polis kılığına girerek St Petersburg kentinde kimlik kontrolü yapan sahte özel kuvvetler polisi, gerçek Rus polisler tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.01.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 18:12
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    Rusya’da sahte polisler, gözaltına alındı

    Rusya'nın St Petersburg kentinde, polis kılığına giren 4 kişinin bir aracı durdurak, kimlik kontrolü yaptığı ihbarı alındı.

    Sahte polis ihbarı, özel kuvvetler polisini harekete geçirdi.

    Polis kılığına giren 4 kişinin, dolandırıcılık amacıyla benzin istasyonunda iki kişiyi gözaltına almaya çalıştığı öğrenildi.

    SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

    Özel kuvvet polisi olay yerine gelerek, sahte polislerini suç üstü yakaladı.

    KAMERA KAYDINA ALINDI

    Operasyon anı ise Rus özel kuvvet polisi kamerası tarafından an be an kayda alındı.

    Rusya’da sahte polisler, gözaltına alındı VİDEO

    Rusya’da sahte polisler, gözaltına alındı #1

    İŞLEM BAŞLATILDI

    Olay ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Ayrıca sahte polisler hakkında kendisini polis olarak tanıttığı için adli işlem başlatıldı.

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