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Rusya’da sokakta insanlara saldıran kadın gözaltına alındı

Rusya’da sokakta insanlara saldıran kadın gözaltına alındı

Moskova’da sebepsizce insanlara saldıran 29 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı. Kadının bir çocuğa vurduğu ve başka bir kişiyi iterek düşürmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.