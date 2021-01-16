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- Rusya'da sorumsuz baba, 2 yaşındaki çocuğuna araba kullandırdı
Rusya'da sorumsuz baba, 2 yaşındaki çocuğuna araba kullandırdı
Sosyal medyada çocuğa araba kullandırılan anlar paylaşıldı. Yaşananlar üzerine savcılık harekete geçti.
- İHA
- 16.01.2021 - 10:01
Rusya'da bir baba, kucağına aldığı 2 yaşındaki çocuğuna direksiyonu tutturarak araba sürdürdü.
Rusya’ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nin başkenti Şupaşkar’da akşam saatlerinde bir baba ve anne, 2 yaşındaki çocuklarıyla trafikte seyir halindeyken direksiyonda bulunan baba çocuğunu kucağına aldı.
DİREKSİYONU ÇOCUĞUNA BIRAKTI
Baba, karlı yolda direksiyonu 2 yaşındaki çocuğuna bıraktı. O anlar, anne tarafından kaydedildi.
Rusya'da sorumsuz baba 2 yaşındaki çocuğuna araba kullandırdı ViDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Savcılık, anne ve baba hakkında soruşturma başlattı, karakola götürülen babanın ifadesi alındı.
Sorumsuz baba hakkında trafik kurallarına aykırı hareketlerden dolayı işlem başlatıldı.