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Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve 144 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı sonrası, iç istihbarat örgütü FSB'nin çalışmaları neticesinde bombalı saldırı girişimi engellendi.
3 kişinin yakalandığı anlar yayınlandı
FSB, ülkenin güneyinde 'terör saldırısı düzenleme planı' yapan 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Stavropol bölgesindeki saldırı girişiminin engellendiğini duyuran FSB, saldırganların Orta Asya kökenli olduğunu belirtti. Rus istihbaratı silahlı kişilerin yakalandığı görüntüleri de yayınladı.
Stavropol'da bombalı saldırı planlıyorlardı
Açıklamada, patlayıcı üretiminde kullanılan kimyasal malzemeyle yakalanan bu kişilerin Stavropol'daki kalabalık bir etkinliğe bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı belirtildi.
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