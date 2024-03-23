Rusya'da terör saldırısı! Saldırganlardan birini etkisiz hale getiren kişiye ödül verilecek Eşini korumak isteyen bir Rus vatandaşı, konser salonunda sivilleri katleden saldırganlardan 1'ini etkisiz hale getirdi.. Rusya Soruşturma Komitesi, kahraman ilan ederek ödüllendireceğini açıkladı.

DHA

Rusya, terör saldırısıyla sarsıldı..

Dün akşam başkent Moskova'da bulunan bir konser salonunda binlerce kişinin eğlendiği sırada, bir grup uzun namlularla binayı bastı.

Bu sırada rastgele etrafa ateş ederek vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı.

143 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı sonrası ülkede ulusal yas ilan edildi..

Olayla ilgili 11 kişi tutuklanırken, soruşturma da geniş çaplı devam ediyor.

Saldırı esnasında saldırganın birini etkisiz hale getirdi

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırı sırasında eşini korumak isteyen bir kişinin kahramanlık göstererek saldırganlardan birini etkisiz hale getirdiği için ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Ödül verilecek

Rusya Soruşturma Komitesi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Terör saldırısı sırasında salonda bulunanlardan biri, benzersiz bir cesaret gösterdi. İnsanların üzerine ateş açan teröristlerden eşini korumaya çalışan bir erkek, teröristlerden birine saldırarak onu etkisiz hale getirdi. Aktif ve kararlı eylemleriyle o an çevresindeki insanların hayatını kurtardı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)