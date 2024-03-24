Rusya'da terör saldırısının tanıkları o anları anlattı Rusya'da 143 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına tanıklık eden kurbanlar yaşananları anlattı.

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ensonhaber.com

Rusya'nın başkenti Moskova'da cuma akşamı korkunç bir saldırı gerçekleştirildi.

Crocus City Hall adlı konser salonuna giren saldırganlar otomatik silahlarla rastgele ateş açtı.

Yangın çıkan binanın çatısı da bir süre sonra çöktü.

Terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybetti, 150'yi aşkın kişi de yaralandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tanıklar katliamı anlattı

Soyadının kullanılmamasını isteyen Natalya isimli bir tanık, "Silah sesleri arkamızdan geldi. Havai fişek patlaması gibi bir gürültülüydü ama patlama seslerinin ardı arkası kesilmedi. Tam arkamda, çok uzakta olmayan bir yerde duyabiliyordum. Korkunç duygular yaşadım. O anlar bir kabus gibiydi" dedi.

"Bazıları bunun şovun parçası olduğunu düşündü"

Tanıklardan Anastasia Rodionova, "Bazıları bunun bir çeşit özel efekt olduğunu ve şovun parçası olduğunu düşündü. Sonra insanların nasıl yere düştüğünü ve silah ateşinin başladığını kendi gözlerimle gördüm" ifadelerini kullanırken olay anında yaşadıklarını şöyle anlattı:

Kendinizi koruma içgüdünüz devreye giriyor, gözleriniz fal taşı gibi açılıyor, nereye kaçabilirim? Sonra biri bize, 'Ayağa kalkın, uzanmayın, yoksa hepimizi hemen vururlar' diye bağırdı.

"Yangından kaçmak için arka tarafa doğru koştuk"

Andrei isimli tanık ise olay yerinde yaşananları, "Ateş ediyorlardı. Biz uzak köşedeydik. Yangından kaçmak için arka tarafa doğru koştuk" sözleriyle aktardı.

Kamuflaj ve savaş yelekleri

Kamuflaj ve düzinelerce yedek şarjör içeren savaş yelekleri giymiş adamlar saat 19.40 civarında binaya vardılar.

Görgü tanıkları bir minivanla arka kapıdan atlayan saldırganların silahlarıyla girişe doğru ilerlediklerini belirttiler.

Doğrudan ana girişin cam kapılarından ateş ederek yollarına çıkan herkese ateş ettiler.

Bazıları kan gölü içinde olan düzinelerce cenaze mermer zeminlerde ve ana girişte hareketsiz yatıyordu.

Silah sesleri Kremlin'in sadece 20 kilometre batısındaki 14 yıllık binada yankılanırken bazı insanlar güçlendirilmiş pencereleri kırdı.

Girişteki insanları vurduktan sonra yüzlerce kişi biletleri tükenen konser için yerlerini alırken saldırganlar konser salonuna doğru ilerlediler.

Kalabalığın bir kısmı saldırganlardan kaçmak için koştu, diğerleri bordo koltukların arkasına saklandılar.

Rus yetkililer saldırganların bu noktadan sonra binayı ateşe vermeye başladığını söyledi.

Bazı görgü tanıkları, saldırganların tutuşturmadan önce koltukların ve perdelerin çeşitli yerlerine bir çeşit sıvı döktüklerini aktarırken 12 bin 900 metrekarelik alana hızla yayılan ve gece gökyüzünü alevlerle kaplayan yangından kaçmak için bazılarının alevlerin üzerinden atladığını anlattılar.