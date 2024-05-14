Rusya'da TikTok videosu çekerken ölümden döndü: Çocuk penisini yaktı

Sosyal medya platformlarında işler iyice çığırından çıktı.
Özellikle TikTok için video çeken gençlerin girdiği durumlara bir yenisi daha eklendi.
Bu kez görüntülerin adresi Rusya...
Akım yaparken hastanelik oldu
Moskova'nın yaklaşık 48 kilometre doğusundaki Elektrougli'de yaşanan olayda TikTok'ta meşhur olmak için son dönemde yayılan "trenin tepesine çıkma" trendine katılan 15 yaşındaki bir genç, feci şekilde hastanelik oldu.
Hareket halindeki trenin üzerine çıkarak video çekmeye çalışan ve ismi açıklanmayan çocuk, trendeki kabloların temas etmesi sonucunda çarpıldı.
Elektrik çarpması sonucu yere düştü
Elektrik çarpmasının şokunu yaşayan çocuk, acılar içinde kıvranarak yere düştü.
Yerde can çekişti
Olay yerindekiler çocuğa müdahale etmeye çalışsa da ilk yardım ekipleri gelene kadar çocuk yerde can çekişti.
Çocuğun penisinin elektrik yüzünden yandığı görülürken görgü tanıkları, çocuğun pantolonunun kasık kısmının da kömürleştiğini söyledi.
"Çocuğun cinsel organı resmen yandı"
Bir görgü tanığı, "Çok sayıda beğeni almak için kamera karşısına geçerek yaptığı şov yüzünden hayatı boyunca hatırlayacağı bir acı yaşadı. Doktorlar onun hayatını kurtardı. Çocuğun cinsel organları resmen yandı." dedi.
Çocuğun yüzünün de kanlar içinde kaldığı belirtilirken sosyal medyada yayınlanan videolarda ismi açıklanmayan çocuğun, "Canım acıyor." diye bağırdığı duyuldu.
Tedavisi sürüyor
Yerel medya, çocuğun hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini söyledi.
"Penisi yandı"
Yetkililer, "Trenin tepesinden düştükten sonra elektrik çarpan çocuğun durumu ağır. Penisi yandı." dedi.
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