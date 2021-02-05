Rusya’da tren vagonu üzerindeki oyun ölüm getirdi

Rusya’da vagon üzerinde oyun oynayan 2 çocuktan biri, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da okul çağındaki 2 çocuk, tren istasyonuna girerek boş vagonların üzerine çıktı.

KABLOYA TEMAS ETTİ

Burada oyun oynayan ve sohbet eden çocuklardan biri, kolunu havaya kaldırınca trenin enerji aldığı elektrik kablosuna temas etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Elektrik akımına kapılan çocuk, bir anda vagonun üzerine serildi. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, olay yerine ambulans gönderildi. Çocuğun, elektrik akımı nedeniyle olay yerinde hayatı kaybettiği tespit edildi.

Ölen çocuğun arkadaşının şok geçirerek hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, çocukların girmesinin yasak olan bölgede yaşanan olayda ihmali olanların araştırılmaya başlandığı ifade edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Oyun oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı VİDEO