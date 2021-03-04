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- Rusya’da uyuyan kasiyeri görünce kasadan para çaldı
Rusya’da uyuyan kasiyeri görünce kasadan para çaldı
Bir marketteki kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen hırsız kasada bulunan 12 bin rubleyi çaldı. Soygun anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 04.03.2021 - 12:51
Rusya’nın Kirov şehrinde 29 yaşlarındaki soyguncu marketteki kasiyerin uyuduğunu fark ederek, harekete geçti.
Kasanın başında kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen soyguncu, kasadaki 12 bin ruble (1.214 TL) çalarak, olay yerinden hızla uzaklaştı.
Soygun anı ise işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Görüntülerde marketteki kasiyerin koltukta uyuduğu ve hırsızın kasayı boşalttığı görülüyor.
Polis tarafından gözaltına alınan soyguncunun, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
Rusya'da marketteki kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen hırsızın soygun anı kamerada İZLE