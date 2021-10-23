Rusya'da vaka ve ölüm sayısında rekor kırıldı

Koronavirüs ile Mücadele Merkezi, son 24 saatin verilerini açıkladı.

Rusya'da koronavirüs salgınında günlük vaka ve ölüm sayısı bir kez daha rekor seviyeleri görüldü.

Ülkede son 24 saatte 1075 kişi hayatını kaybederken, 37 bin 678 yeni vaka tespit edildi.

EN YÜKSEK ÖLÜM MOSKOVA'DA

Son 24 saatte en çok ölüm 82 ile başkent Moskova'da görülürken, St. Petersburg'ta 67, Krasnodar'da 42, Nijniy Novgorod'ta 42, Başkurdistan'da 35, Sverdlovsk ve Stavropol kentlerinde ise 34 ölüm yaşandı.

Son verilerle birlikte toplam can kaybı sayısı 229 bin 528'e yükseldi. Ülkedeki günlük ölüm sayısı 5 gün üst üste rekor kırdı.

RUSYA'NIN SALGIN VERİLERİ

Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'ne göre, toplam vaka sayısı 8 milyon 205 bin 983'e ulaştı. Günlük vaka sayılarında yine başkent Moskova başı çekti.

Moskova'da son 24 saatte 7 bin 803, St. Petersburg'ta 3 bin 360, Samara'da 997, Nijniy Novgorod'ta 761, Voronej Bölgesi'nde 729, Başkurdistan'da 667, Kırım'da 638, Perm'de 634 ve Sverdlovsk'ta 629 yeni vaka görüldü. Ülke genelinde günlük vaka sayısında da art arda 3 gün rekor seviyeye ulaşıldı. Rusya'da son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 77 artarak 7 milyon 143 bin 137'ye ulaştı.

TATİL KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarında yaşanan endişe verici artış üzerine 30 Ekim-7 Kasım arasında çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan edildiğini duyurmuştu.